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Безплатни общежития ще ползват и тази година учениците от Спортното училище

Михаил Михалев 44 четения 0 Comments

Безплатни ще бъдат и тази година общежитията за учениците от Спортното училище „Георги Живков“ във Велико Търново. Всяка година местният парламент одобрява освобождаването от таксата, а разходите са за сметка на училището.

Организацията на дейността на Спортно училище „Георги Живков“ включва учебен процес, самоподготовка и двуразов тренировъчен процес. По тази причина за изминалите учебни години учениците, които ползват общежитие, не са заплащали за него.

Спортното училище беше възстановено през 2012 година с решение на местния парламент и утвърдено със заповед от министъра на образованието, младежта и науката. През 2019 година училището беше именувано на името на Георги Живков. Учебната година в школото започна още на 1 септември, а тренировъчният и учебен процес текат на пълни обороти.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът

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