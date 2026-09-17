Хванаха дрогиран водач и неправоспособен да кара камион

Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на полицейското управление в Горна Оряховица. На 16 септември сутринта около 09,00 ч. в железничарския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен от Долна Оряховица. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис.

Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувана преписка.

Същия ден на пътя с. Камен – Велико Търново е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 37-годишен търновец. Оказало се, че същият не притежава необходимата правоспособност за управление на превозното средство. Деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото нарушение. Започнато е бързо производство.