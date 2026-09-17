Камера следи за замърсяване на депото за зелена маса в Ресен

Нарушителите ще бъдат глобявани

ЗАСИЛВАТ КОНТРОЛА СРЕЩУ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕСЕН. Камера за видеонаблюдение вече следи площадката за разделно събиране, а нарушителите, които не спазват определения ред, ще бъдат глобявани. За това предупреди кметът на селото Радослава Иванова.

Повод за по-строгите мерки са поредни случаи на изхвърляне на неподходящи отпадъци в претоварното депо за зелена маса. Заради безотговорното поведение на местни жители вече няколко пъти е повреждан горският мулчер, собственост на фирмата изпълнител.

Във вторник беше впрегната специализирана техника за почистване и подравняване на депото, което се намира срещу площадката за разделно събиране на отпадъци.

Фирмата, с която Община Велико Търново има сключен договор, ще разшири и площта за временно съхранение на клони, кастрежи и друга зелена маса от домакинствата.

Кметът на Ресен напомня, че в района е забранено изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци, бяла техника, текстил и стъкло.

Галина ГЕОРГИЕВА