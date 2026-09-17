четвъртък, септември 17, 2026
Последни:
общински кабинети
Здраве

Лекари ще ползват общински кабинети срещу 18 и 30 евро на месец

Галина Георгиева 84 четения 0 Comments

САМО 18 И 30 ЕВРО МЕСЕЧНО ЩЕ ПЛАЩАТ МЕДИЦИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ КАБИНЕТИ СЪОТВЕТНО В РЕСЕН И ДЕБЕЛЕЦ. Помещенията се намират в здравните домове в двете населени места.

Ресенският е за стоматологична, а дебелчанският – за първична медицинска помощ. До договор за наем се стига, след като досегашните са изтекли през лятото.

В Ресен става дума за стоматологичния кабинет на д-р Цветанка Савчева. Денталната лекарка е пожелала да продължи да използва базата, а кметът на селото Радослава Иванова е дала положително становище. Самото помещение е с площ 16 кв. м, а към него има 11 кв. м спомагателни стаи и 11,76 кв. м общи части. Предложеният наем възлиза на 18 евро за период от 5 години.

В Дебелец общинският имот се ползва от д-р Маргарита Славова. Намира се на първия етаж в сградата на Здравния дом и е с обща площ 47 кв. м. Досегашният договор на лекарката е изтекъл на 30 юни, а желанието й е продължи да ползва помещенията още 5 години срещу 30 евро на месец.

Предстои Общинският съвет във Велико Търново да реши дали договорите с двете докторки ще бъдат удължени.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

“КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и Болница „Сърце и Мозък” гр. Плевен организират прегледи и консултации с АГ специалист и през септември

БОРБА БГ 595 четения 0

Следпразнично – двойно по-малко проверки на противоепидемичните мерки в областта, а заболеваемостта не спира да расте

БОРБА БГ 366 четения 0

18-годишно момче е поредната жертва на коронавируса във Великотърновска област

Галина Георгиева 3120 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *