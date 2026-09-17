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Мотивират единадесетокласници да изберат работа в системата на МВР

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Пилотен проект „Кариерен компас – МВР“ започна по инициатива на ОДМВР – В. Търново. Целевата група, към която е насочена, са единадесетокласници от учебните заведения на територията на област В. Търново.

Целта е чрез организиране на информационни и практически дейности завършващите ученици да се запознаят с възможностите за професионална реализация в структурите на Министерството на вътрешните работи и да бъдат мотивирани да изберат професионалния си път в системата след завършване на средното си образование.

Добре мотивирани служители, работещи с хъс и желание ще се срещат по веднъж на срок с учениците, ще ги запознаят със структурата на министерството, същността в работата на отделните звена, ще разкажат за личния си професионален път и интересни случки от ежедневната си професионална дейност. Ще запознават учениците с изискванията за постъпване на работа в МВР.

Предвижда се срещите да започнат през октомври, като засега пилотно са подбрани само няколко учебни заведения на територията на В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец. Служителите, които ще ги осъществяват, са подготвени да отговарят на всякакви въпроси от страна на учениците, свързани с професионалната реализация.

При интерес от следващата учебна година в инициативата ще бъдат включени други учебни заведения от цялата област.

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