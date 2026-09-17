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Обявиха съдийските назначенията за мачовете на Северозапад

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Северозападна Трета лига- 5 кръг,  19.09.2026  г. /събота/,  17:00ч

 ОФК “Спартак Плевен 2″ – ОФК”Академик” гр. Свищов

1.Владимир Велев-ВТ

2.Севастиян Чавдаров-ГБ

3.Ивелин Конов-ГБ

4.Георги Георгиев-ПЛ                         

Д-т Добромир Личев-ПЛ

 ОФК”Павликени”- ОФК”Ком-Берковица” ще се проведе в Сухиндол

1.Владимир Кирилов-ПЛ

2.Мартин Мачев-ПЛ

3.Венцислав Банчев-ПЛ

4.Ивайло Благоев-ПЛ                         

Д-т Илиян Капарашев-ВТ

 ФК”Янтра” гр. Полски Тръмбеш – ОФК “Партизан гр. Червен бряг

1.Иван-Йоанис Теодорос Атанатос-ГБ

2.Александър Апостолов-ВТ

3.Ивайло Атанасов-ВТ

4.Ивайло Бижев-ВТ                           

 Д-т Стоян Ацаров-ГБ

 ОФК‘‘Левски-2007‘‘ гр. Левски – ОФК”Бдин 1923″ гр. Видин

1.Михаел Павлов-ВТ

2.Милен Арабаджиев-ВТ

3.Иван Марчевски-ВТ

4.Дочо Михов-ЛЧ                                 

 Д-т Светлин Пъшев-ВТ                            

 ОФК”Локомотив” гр. Мездра – ФК “Ювентус Малчика“

1.Христо Хинков-ЛЧ

2.Лилян Иванов-ПЛ

3.Филип Русинов-ЛЧ

4.Ивайло ГеоргиевЛЧ                         

Д-т Николай Николов-ЛЧ

 ФК Чавдар – Троян  –  ФК”Севлиево” гр. Севлиево

1.Росен Гановски-ВР

2.Николай Михайлов-МН

3.Деян Филипов-МН

4.Тихомир Папазов-ГБ                         

Д-т Стефан Яръмов-ЛЧ

 

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