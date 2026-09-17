Обявиха съдийските назначенията за мачовете на Северозапад
Северозападна Трета лига- 5 кръг, 19.09.2026 г. /събота/, 17:00ч
ОФК “Спартак Плевен 2″ – ОФК”Академик” гр. Свищов
1.Владимир Велев-ВТ
2.Севастиян Чавдаров-ГБ
3.Ивелин Конов-ГБ
4.Георги Георгиев-ПЛ
Д-т Добромир Личев-ПЛ
ОФК”Павликени”- ОФК”Ком-Берковица” ще се проведе в Сухиндол
1.Владимир Кирилов-ПЛ
2.Мартин Мачев-ПЛ
3.Венцислав Банчев-ПЛ
4.Ивайло Благоев-ПЛ
Д-т Илиян Капарашев-ВТ
ФК”Янтра” гр. Полски Тръмбеш – ОФК “Партизан гр. Червен бряг
1.Иван-Йоанис Теодорос Атанатос-ГБ
2.Александър Апостолов-ВТ
3.Ивайло Атанасов-ВТ
4.Ивайло Бижев-ВТ
Д-т Стоян Ацаров-ГБ
ОФК‘‘Левски-2007‘‘ гр. Левски – ОФК”Бдин 1923″ гр. Видин
1.Михаел Павлов-ВТ
2.Милен Арабаджиев-ВТ
3.Иван Марчевски-ВТ
4.Дочо Михов-ЛЧ
Д-т Светлин Пъшев-ВТ
ОФК”Локомотив” гр. Мездра – ФК “Ювентус Малчика“
1.Христо Хинков-ЛЧ
2.Лилян Иванов-ПЛ
3.Филип Русинов-ЛЧ
4.Ивайло ГеоргиевЛЧ
Д-т Николай Николов-ЛЧ
ФК Чавдар – Троян – ФК”Севлиево” гр. Севлиево
1.Росен Гановски-ВР
2.Николай Михайлов-МН
3.Деян Филипов-МН
4.Тихомир Папазов-ГБ
Д-т Стефан Яръмов-ЛЧ