Омбудсманът с приемна в Павликени

ОМБУДСМАНЪТ ВЕЛИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ В ПАВЛИКЕНИ.

Гостуването ще се състои на 30 септември от 11:30 до 13:30 ч. в сградата на Общинската администрация, зала 201.

Желаещите да се срещнат с Делчева следва да направят предварително записване на телефон 0610/ 5 13 29 – Община Павликени, или 02/8106 955; 0879 596 358 – приемна на омбудсмана.

Хората могат да се обръщат към обществения защитник за съвет или съдействие по всички въпроси, свързани с право на собственост, социални, пенсионни, осигурителни и здравни права, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори, финансови институции и др.

Последната приемна на Делчева в региона беше свързана с разясняване на промените у нас след въвеждането на еврото.

Галина ГЕОРГИЕВА