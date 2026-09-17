Пенсионирани учители от Долна Оряховица с първа сбирка

За пръв път учители от Долна Оряховица в пенсионна възраст се събраха заедно да отбележат 15 септември на празнична почерпка в Клуб на пенсионера „Надежда“.

Чудесната инициатива е на Виолета Цанкова, председател на горнооряховския пенсионерски съюз.

На поканата на някогашните учители се отзоваха кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, заместник-кметът Петя Иванова и кметът на Долна Оряховица Веско Ирибаджаков.

„Уважихме тяхната покана. Времето, прекарано в компанията им, беше наистина специално.

Бивш учител няма, достолепието на тази професия винаги остава в осанката и личността на учителя. Това видях и днес при срещата в Долна Оряховица с местни учители в пенсионна възраст. Учителският труд оставя своя отпечатък за дълги години напред. Затова учителите са гръбнакът на нашето общество. Вярвам, че те никога не се пенсионират истински – опитът, авторитетът и мъдростта им остават нужни“, сподели Николай Рашков.

Кметът благодари за срещата, за разговора и за всичко, което тези достойни хора са дали на Долна Оряховица, на общината и на поколенията след тях.

Ана РАЙКОВСКА