Бившият пионерски лагер във Вонеща вода става парк и район с обществени сгради

11 дка терен на бившия пионерски лагер във Вонеща вода, на който е построена детска градина – изоставена от 20-ина години, да се раздели на три парцела, като в единия да се направи парк, е намерението на Община Велико Търново.

Останалите две части ще са зони за развитие на стопански и обслужващи дейности, като там ще се строят административно-делови сгради, за търговия, обслужващи, рекреационни, туристически, както и за социални и съпътстващи дейности.

Имотът е с отпаднала необходимост и от години не се поддържа.

Преди това трябва да стане промяна на предназначението му и да се измени подробният устройствен план. Тъй като теренът е на Министерството на образованието и науката, съгласието на общинските съветници е важно, преди преписката да стигне за съгласуване до образователния министър.

Проектирането с цел регулиране на големия терен е направено още през 2022 г. със заповед на кмета Даниел Панов въз основа на одобрено техническо задание и положително становище на главния архитект.

Проектът е съгласуван със специализираните контролни органи, както и с експлоатационните дружества. Великотърновският общински съвет обаче в края на ноември същата година е отложил разглеждането на точката до получаване на писмено съгласие от министъра на образованието и науката. Преписката продължава и през следващата година, като образователният министър от своя страна с писмо е указал необходимостта от представяне на изрично решение на Общинския съвет за промяна на предназначението ведно с мотивирано предложение на кмета и становище на РУО – Велико Търново. Предложението на кмета е налице, както и Решение № 102 от 26.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Велико Търново.

Така топката отново се връща в Общинския съвет. А предложението на кмета Даниел Панов е той да даде съгласие на предстоящата сесия да се извърши промяната на конкретното предназначение на недвижимия имот, общинска собственост – „за детска градина и училище“ по действащия регулационен план на с. Вонеща вода, както и изменение на подробния устройствен план. Следва изпращане на документацията в МОН.

Решението да общинските съветници включва и одобрение на правилата за застрояване в двете бъдещи нови зони – до 10 м максимална височина и плътност до 60%. Останалите 40% ще са зелени площи.

Ана РАЙКОВСКА