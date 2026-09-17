Поправят над 4000 метра селски водопроводи с инвестиция от близо 1 млн. евро

С официална церемония в Община Павликени дадоха началото на изпълнението на проект на първите етапи за поправка на водопроводите на две села – Бутово и Дъскот.

В рамките на първия етап в с. Дъскот ще бъде реконструирана водопроводната мрежа по улиците ул. „Осма“ и ул. „Четиридесет и шеста“, ул. „Двадесет и първа“, ул. „Втора“, ул. „Дванадесета“, ул. „Седемнадесета“ с обща дължина 3380 м.

В с. Бутово първият етап включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците ул. „Четиридесет и осма“, ул. „Петдесет и четвърта“, ул. „Петдесет и първа“, ул. „Петдесет и втора“ с обща дължина 754 м.

Събитието се проведе на площада в с. Дъскот. Първата копка направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Дъскот Николай Митев, кметът на с. Бутово Станислав Теодосиев, директорът на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ Велико Търново Тодор Тодоров, началникът на район „ВиК Йовковци“ – Павликени, инж. Йордан Богданов и представителят на фирма “Строй контрол инвест” ЕООД – Лъчезар Лалов.

Проектът е един от три сходни по цел предложения, за които Община Павликени получи финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на първи етапи от водопроводните мрежи на Долна Липница и Горна Липница, както и на Лесичери и Патреш.

В своето приветствие кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов посочи, че реконструкцията на водопроводната мрежа ще доведе до много конкретен резултат – по-малко аварии, по-малко прекъсвания на водоснабдяването и по-голяма сигурност в ежедневието.

Проектът се финансира по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 910 704,89 евро.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи за с. Бутово е 150 дни, за с. Дъскот е 270 дни.

За изпълнител на строително-монтажните дейности за с. Бутово и с. Дъскот е избрана фирма „Строй Контрол Инвест“ ЕООД.