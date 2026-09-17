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Общество

Посрещаме туристи с обновен инфоцентър и фасада с исторически мотиви

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Туристическият информационен център във Велико Търново посреща гостите на старата столица с обновена фасада. Тя е дело на „Дидо арт“ и представя интересни исторически мотиви и препратки.

Стените приличат на древни римски руини. Показани са типични орнаменти от онова време с традиционните за градовете тухли. Фасадата представя и икони, има и различни декоративни елементи, които отговарят на функциите на сградата и историческото наследство на Велико Търново, сподели за „Борба“ Борислав Йорданов, който е управител на общинското предприятие „Царевград Търнов“.

Фасадата на сградата беше сериозно компрометирана, опадали бяха и плочките, затова се наложи спешен ремонт. Към момента не е подменена единствено табелата на Туристическия информационен център, но тя вече е поръчана и предстои да бъде монтирана, увери Борислав Йорданов.

„Изчаквахме да бъде завършено художественото оформление на фасадата, за да преценим какъв цвят е подходящ за фасадата“, каза още управителят на общинското предприятие.

Михаил МИХАЛЕВ

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