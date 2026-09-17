Пуснаха в продажба билетите за „Етър ВТ“- „Черноморец 1919“, защитникът Анастас Пемперски се завръща в групата

Пореден труден мач предстои на „Етър ВТ“ в първенството на Втора лига. Играчите на Иван Иванов приемат бургаския „Черноморец 1919“ с надеждата да се реваншират след разочароващия двубой с „Хебър“.

Етърци записаха две идентични загуби с по 4:1 в последните си две гостувания в Сандански и Пазарджик. Между тях обаче надиграха с 1:0 ЦСКА II, което показва, че когато не допускат сериозни грешки, имат качества за успешни мачове.

Срещата с „акулите“ е в неделя от 20:30 ч. на стадион „Ивайло“ на ел. осветление и за пореден път ще бъде предаван пряко от Диема спорт. Главен съдия е Любомир Вушовски от София с асистенти Костадин Тановчев и Радостин Бодуров, четвърти е Мурад Адем, а съдийски наблюдател – Димитър Стоилов.

Бургазлии са пети в класирането с 15 точки, а етърци – седми с 14.

В групата най- вероятно ще се завърне защитникът Анастас Пемперски, който пропусна поради контузия последния мач. Все още обаче не е на линия халфът Стефан Трайков, който лекува мускулно растежение.

Билетите за мача вече са в продажба в Eventim, а във фен магазина ще бъдат пуснати в неделя от 16 ч. В 19 часа отварят касите от северната страна на стадиона, а половин час по-късно и входовете за стадиона.

Интригуващо дерби предстои в Габрово, където местният „Янтра 2019“ приема „Локомотив“ (Г. Оряховица). Мачът също е в неделя, но от 19:00 ч. на стадион „Христо Ботев“. Главен съдия е Красимир Кръстев от Шумен с помощници Димо Вълчев и Мартин Иванов, четвърти е Владимир Кирилов, а работата им ще оценява Тони Пандарски.

„Янтра 2019“ е четвърти в класирането, а „железничарите“ – 11-и, но срещите между двата тима винаги са оспорвани и интригуващи.