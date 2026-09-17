РЗИ даде предписания за ремонти в три училища във Великотърновско

Във всички учебни заведения е осигурено медицинско обслужване

РЗИ ДАДЕ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА РЕМОНТИ НА ТРИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА след мащабни проверки във връзка с новата учебна година. Те касаят подобрения в класна стая, физкултурен салон и фасадна мазилка. Здравните служители са осъществили контрол във всички 86 учебни заведения в региона.

Проверките са извършени в периода от 1 до 14 септември по предварително съгласуван график с общините. От началото на 2026 г. до момента инспекциите в училища са общо 181.

Предписание за ремонт на класна стая е издадено на СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица. В ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля, е дадено наставление да се подобри физкултурният салон. Третото предписание е за ремонт на фасадна мазилка на ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене.

Четири учебни заведения са поискали от РЗИ удължаване на срока за изпълнение на вече връчени предписания. Това са ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица, ОУ „П. Р. Славейков“ – Джулюница, ОУ „Христо Ботев“ – Ресен, и ОУ „Патриарх Евтимий“ – Велико Търново.

От ведомството поясняват, че предписанията са свързани с ремонтни дейности, изискващи по-големи инвестиции, каквито към настоящата година не са осигурени.

Ремонтни дейности продължават в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново. Те се реализират по проект „Модернизация на образователната среда в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Предстоящ основен ремонт променя организацията на учебния процес в на ПХГТ Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица. Сградата ще бъде обновена с цел подобряване на енергийната ефективност, а занятията ще се провеждат в обособени класни стаи в ученическото общежитие към гимназията.

Според експертите от РЗИ по време на ремонтните дейности е създадена необходимата организация за недопускане на пряк риск за здравето и безопасността на децата.

Във всички проверени учебни заведения е осигурено медицинско обслужване, става ясно още от проверките. В училищата с разкрити здравни кабинети обслужването се осъществява от медицински специалисти, а в останалите – от общопрактикуващи лекари.

Галина ГЕОРГИЕВА