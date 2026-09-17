Септемврийска празнична програма във Велико Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Септемврийска празнична програма 2026 г.

18 септември

20:30 ч. площад “Цар Асен I”

Аудио-визуална програма “Звук и светлина – величието на Търновград” – първият спектакъл, излъчен през 1985 г. и възстановен през 2025 г. по повод неговата годишнина.

19 септември

21:00 ч., парк “Асеневци” – Художествена галерия “Борис Денев”

“Царевград Търнов” – 3 D мапинг спектакъл

18 – 23 септември

19:00 ч., АЕК “Самоводска чаршия”

Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите (по програма)

20 септември

20:30 ч., площад “Цар Асен I”

Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”.

21 септември

16:30 ч., ул. “Васил Левски”

Дефилир на участниците в ХIX Международен фестивал на военните оркестри

17:00 ч., пред МДТ “Константин Кисимов”

Официално откриване на фестивала

22 септември – ден на Независимостта на България

07:30 ч., църква музей ” Св.40 мъченици”

Празнична Света литургия

09:00 ч., църква музей ” Св.40 мъченици”

Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян. Водосвет и благославяне на знамената

10:30 ч. Архитектурно-музеен резерват “Царевец”

Военен ритуал за издигане националното знаме на Република България. Официални слова. Празничен благослов

11:00 ч., АМР “Царевец”

Поднасяне на венци и цветя на Пирамидата на Независимостта

11:30 ч. от Архитектурно-музеен резерват “Царевец” до паметник “Майка България”

Празнично шествие и полагане на гирлянди на паметник “Майка България”

12:30 ч., пред сградата на Български пощи

Шоу-спектакъл на участниците в ХIX Международен фестивал на военните оркестри

09:00 ч. – Вход свободен за АМР “Царевец” до 15:00 ч. и за църква музей “Св. 40 мъченици” до 17:30 ч.

10,30 ч. и 14,00 ч., църква-музей “Св. 40 мъченици”

Специализирана беседа “Как търновци посрещнаха Независимостта”

11:00 ч., парк “Марно поле”

“ЕКО кидс тур – устойчиво бъдеще” – анимация за деца и родители

13:30 – 14:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.

14:30 – 16:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Концерт на детски и младежки музикални формации от Велико Търново

16:30 – 17:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен концерт на ДЮФА “Българче”

17:00 – 18:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Фолклорен концерт на Петя Панева и оркестър

18:00 – 18:30 ч., от МДТ “Константин Кисимов” до Паметника на обесените

Голямото Търновско хоро с Петя Панева и оркестър

19:00 ч., площад “Цар Асен I”

Изпълнение на строеви хватки с оръжие от Представителна част на НВУ”Васил Левски”

19:30 ч., площад “Цар Асен I”

Тържествена проверка

20:15 ч., площад “Цар Асен I”

Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”.

Празнични илюминации

25 – 27 септември

20:30, МДТ “К. Кисимов”

XXIV Международен конкурс за млади поп изпълнители “Сребърна Янтра”