Септемврийска празнична програма във Велико Търново
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Септемврийска празнична програма 2026 г.
18 септември
20:30 ч. площад “Цар Асен I”
Аудио-визуална програма “Звук и светлина – величието на Търновград” – първият спектакъл, излъчен през 1985 г. и възстановен през 2025 г. по повод неговата годишнина.
19 септември
21:00 ч., парк “Асеневци” – Художествена галерия “Борис Денев”
“Царевград Търнов” – 3 D мапинг спектакъл
18 – 23 септември
19:00 ч., АЕК “Самоводска чаршия”
Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите (по програма)
20 септември
20:30 ч., площад “Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”.
21 септември
16:30 ч., ул. “Васил Левски”
Дефилир на участниците в ХIX Международен фестивал на военните оркестри
17:00 ч., пред МДТ “Константин Кисимов”
Официално откриване на фестивала
22 септември – ден на Независимостта на България
07:30 ч., църква музей ” Св.40 мъченици”
Празнична Света литургия
09:00 ч., църква музей ” Св.40 мъченици”
Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян. Водосвет и благославяне на знамената
10:30 ч. Архитектурно-музеен резерват “Царевец”
Военен ритуал за издигане националното знаме на Република България. Официални слова. Празничен благослов
11:00 ч., АМР “Царевец”
Поднасяне на венци и цветя на Пирамидата на Независимостта
11:30 ч. от Архитектурно-музеен резерват “Царевец” до паметник “Майка България”
Празнично шествие и полагане на гирлянди на паметник “Майка България”
12:30 ч., пред сградата на Български пощи
Шоу-спектакъл на участниците в ХIX Международен фестивал на военните оркестри
09:00 ч. – Вход свободен за АМР “Царевец” до 15:00 ч. и за църква музей “Св. 40 мъченици” до 17:30 ч.
10,30 ч. и 14,00 ч., църква-музей “Св. 40 мъченици”
Специализирана беседа “Как търновци посрещнаха Независимостта”
11:00 ч., парк “Марно поле”
“ЕКО кидс тур – устойчиво бъдеще” – анимация за деца и родители
13:30 – 14:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Празничен концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.
14:30 – 16:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Концерт на детски и младежки музикални формации от Велико Търново
16:30 – 17:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Празничен концерт на ДЮФА “Българче”
17:00 – 18:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Фолклорен концерт на Петя Панева и оркестър
18:00 – 18:30 ч., от МДТ “Константин Кисимов” до Паметника на обесените
Голямото Търновско хоро с Петя Панева и оркестър
19:00 ч., площад “Цар Асен I”
Изпълнение на строеви хватки с оръжие от Представителна част на НВУ”Васил Левски”
19:30 ч., площад “Цар Асен I”
Тържествена проверка
20:15 ч., площад “Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”.
Празнични илюминации
25 – 27 септември
20:30, МДТ “К. Кисимов”
XXIV Международен конкурс за млади поп изпълнители “Сребърна Янтра”