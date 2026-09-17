Топенето на ледовете е повишило морското равнище с 3,1 см

За последните 47 години ледниците на Гренландия и Антарктида са загубили около 12,5 трилиона тона лед – количество, достатъчно да покрие континенталните САЩ със слой от около 1,5 метра.

Данните са от международно научно изследване, публикувано в сп. Scientific Data.

Около пет шести от загубата е свързана не с по-високите температури на въздуха, а с по-топлите океански води, които подкопават ледените щитове. Разтопеният лед е допринесъл за около 3,1 сантиметра покачване на глобалното морско равнище от 1979 г. насам.

Учените отчитат, че ледените щитове са били сравнително стабилни до 90-те години, след което загубата на лед се е ускорила, особено през второто десетилетие на XXI век. Между 2020 и 2023 г. темпът временно се е забавил, вероятно заради краткосрочни метеорологични колебания, но последващите измервания показват ново ускоряване.

Особено внимание учените обръщат на динамичните процеси, при които ледът се оттича към океана по-бързо. Те могат да доведат до нестабилност на ледените щитове и до т.нар. повратни точки.

БТА