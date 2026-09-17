В. Търново става побратим с египетски град с население 550 000 души

Велико Търново е напът да се побратими с египетския град Мансура. Предстои местният парламент в старата столица да одобри подписването, а паралелно с това и властта в египетския град.

През февруари тази година делегация от Община Велико Търново осъществи работно посещение в Мансура. Още тогава беше заявена готовност за развитие на отношенията между двете страни и за насърчаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес и последващо задълбочаване на контактите и изграждане на устойчиви партньорски отношения между Велико Търново и египетския град.

Мансура е административен център на губернаторство Дакахлия и един от значимите градски центрове в района на делтата на река Нил. Градът съчетава историческо и културно наследство със съвременни образователни, научни и икономически функции. Университетът на Мансура е утвърден научен център, който развива образователна и научна дейност в широк спектър от направления като медицина, инженерни науки, земеделие, туризъм, изкуства, информационни технологии и други.

Съществуват редица направления за развитие на сътрудничество между Велико Търново и Мансура в областта на културата, туризма, образованието, науката, младежките дейности, спорта, опазването и популяризирането на културното наследство, както и обмена на добри практики в областта на местното самоуправление.

В основата на побратимяването са Великотърновският университет и доц. Карим Абделати. Имено той е мостът, а неговата любов към България прави възможно това начинание. Той идва във Велико Търново за пръв път 2002 година, за да се включи в Летния семинар по български език и култура, и се влюбва в страната ни. Вече като преподавател в Египет, той създава и безплатни курсове по български език за египетски студенти. Последната му крачка към сближаване на родината му и Велико Търново е Мансура и старата столица да се побратимят. За целта той разговаря с управителя на област Дакахлия, чийто областен център е Ал Мансура. Той откликва, след което във Велико Търново е изпратена делегация.

Михаил МИХАЛЕВ

Сн. Уикипедия