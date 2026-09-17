От учител и работник във фабрика за плодове и зеленчуци, Ремзи Мустафов става медицински брат

„Искам да помагам и да съм полезен“, казва първокурсникът

УЧИТЕЛ, РАБОТНИК ВЪВ ФАБРИКА В ЧУЖБИНА И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СА ПРОФЕСИИТЕ, КОИТО УПРАЖНЯВАЛ РЕМЗИ МУСТАФОВ, преди тази есен да започне да учи за медицински брат.

На 30 години той рязко смени посоката в своя живот, воден от каузата да помага на обществото. Твърди, че е готов да заляга здраво над учебниците, за да бъде подготвен за най-адекватната медицинска реакция при животозастрашаващи състояния.

На 14 септември Ремзи прекрачи прага на филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново, устремен към мечтата си да стане медицински брат. Студентът е родом от Килифарево, а средно образование е завършил в Професионалната гимназия по електроника „Александър Ст. Попов” в старата столица.

Още докато бил десети клас, осъзнал, че електрониката няма да бъде част от трудовия му път и иска да се отдаде на хуманната специалност. Вдъхновил се от леля си, която е фелдшер. Неведнъж е виждал как тя помага на пациенти и това го подтиквало да последва примера й.

След училище обаче обстоятелствата не позволили да тръгне към обучение за медицински брат и практикувал редица други професии. Работил е като заместващ учител по профилирана подготовка на дванадесетокласници в областта на компютърната и комуникационната техника.

След това станал гурбетчия. В Белгия се трудил във фабрика за плодове и зеленчуци.

Сменял различни поприща и трупал опит, но идеята от ученическите години продължавала да го преследва. Така на 30 години решава, че е време да й даде шанс.

Преходът от електрониката към биологията се оказал труден, признава Ремзи. Въпреки това усвоил материала с огромно желание.

Не всички в семейството му приемат следването във филиала със същия ентусиазъм. Дори се опитали да го разубедят с аргумента, че професията не е достатъчно доходоносна. Това обаче изобщо не повлияло да решението му.

„За мен финансовият стимул не е водещ, а каузата да съм полезен на обществото“, категоричен е 30-годишният мъж.

Казва, че спешната медицинска помощ предизвиква най-голям интерес у него.

Следването обаче няма да бъде единственото задължение на първокурсника. В момента продължава да работи като личен асистент и възнамерява да съчетава трудовите си задължения с обучението.

Доволен е, че от тази година държавата поема семестриалните такси на студентите за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и вярва, че това е правилният подход за насърчаване на млади кадри към здравеопазването.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката