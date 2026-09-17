Вашият хороскоп за петък и почивните дни /18-20 септември/

Ползотворен петък, уикендът изисква умереност, не се претоварвайте, осигурете си пълноценна почивка

18 септември. Луната е в Стрелец и е в хармонични аспекти с Юпитер и Сатурн. Очаква ни изключително успешен, ползотворен и ведър петък. Настроението е приповдигнато, а оптимизмът и увереността ще ни съпътстват през целия ден. Работата спори с лекота и днес имаме реалния шанс да разрешим казуси, които в последните дни са ни се стрували като непреодолима пречка. Вечерта е идеална за релакс и споделени мигове в приятна компания.

19 септември. Луната преминава в Козирог. Потърсете среда, която ви носи спокойствие и чувство за сигурност. Заобиколете се с позитивни хора и избегнете изкушението постоянно да търсите кусури в действията на околните. Денят изисква умереност – внимавайте с алкохола, не прекалявайте с медикаменти и се отдайте на наистина пълноценна и хармонична почивка.

13 септември. Луната е в Козирог и е в напрегнати аспекти с Меркурий и Сатурн. Възможно е да почувстваме емоционално напрежение, породено от разминаване с възгледите на по-възрастни близки или роднини. Не приемайте критичните им забележки като атака – в повечето случаи зад тях няма лош умисъл. Не се претоварвайте с тежка физическа работа и поддържайте вътрешното си спокойствие.

ОВЕН

Подем в петък

18 септември. Петък ви носи подем, а работата върви с невероятна лекота. Умът ви ражда бързи решения и с лекота отмятате казуси, които в миналите дни са ви се стрували непреодолими. Приключете навреме и прекарайте вечерта в приятна компания на по чашка, за да полеете успехите.

19 септември. Събота е идеален ден да направите нещо за себе си, за своя вътрешен комфорт и бъдещи планове. Заобиколете се с хора, с които се чувствате в пълна безопасност, и избегнете изкушението да търсите кусури в околните. Внимавайте с алкохола и не прекалявайте с хапчетата, ако усетите умора.

20 септември. Неделята може да донесе леко раздразнение заради забележки от по-възрастни хора, чието мислене се различава от вашето. Приемете, че не го правят с лоша умисъл, и запазете самообладание. Не се претоварвайте с физическа работа или домашни ремонти – днес е ден за възстановяване и релакс.

ТЕЛЕЦ

Не влизайте в излишни спорове

18 септември. Петък ви носи усет и възможност да разплетете важен финансов или служебен въпрос. Задачите се подреждат с лекота, а проблеми от последните дни намират своето естествено решение. Затворете лаптопа навреме и се отдайте на заслужен отдих в приятна компания.

19 септември. Съботният ден е подходящ да спрете за момент и да направите нещо за себе си, мислейки за своето бъдеще и комфорт. Потърсете среда от позитивни хора, с които се чувствате в пълна безопасност. Не търсете само негативните черти на своите близки и внимавайте с алкохола.

20 септември. Неделята носи риск от дребни искри с по-възрастни авторитети у дома или в семейството. Не влизайте в инатливи спорове кой е по-прав – просто приемете, че опитът им ги кара да гледат на нещата различно. Спестете си интензивните спортни претоварвания и починете пълноценно.

БЛИЗНАЦИ

Комуникация, нови знания и поставяне на граници

18 септември. Петък ви носи важна информация и с лекота намирате изход от заплетена ситуация на работното място. Преговорите вървят гладко, а диалогът с колеги и клиенти носи бързи резултати. Завършете работата си навреме и вечерта се обадете на приятели, с които да прекарате мигове, изключвайки съзнанието си от проблеми.

19 септември. Съботният ден ви вдъхновява да запишете курс, да прочетете книга или да направите нещо конкретно за личностното си израстване. Пазете се от празни приказки и клюки – потърсете хора, с които се чувствате наистина разбрани. Не търсете дефекти в близките си и внимавайте да не прекалите с алкохола на масата.

20 септември. В неделя са възможни търкания заради непоискани житейски съвети от по-възрастни събеседници. Не влизайте в излишни спорове и не приемайте коментарите им присърце – зад тях няма лоша умисъл. Спестете си интензивното чистене или тежкия физически труд у дома и си осигурете спокоен релакс.

РАК

Изглаждате напрежението

18 септември. Петък ви носи сила и мотивация за борба. С лекота разплитате напрежение в екипа или приключвате важен личен проект, който доскоро ви е тежал. Настроението ви е ведро, а работата върви без стрес. Вечерта е идеална за споделено време с най-близките в топла и отпускаща атмосфера.

19 септември. В събота се фокусирайте върху вътрешния си свят и емоционалното си здраве. Направете нещо за себе си – отделете време за хоби, разходка край вода или просто се обградете с хора, пред които можете да бъдете абсолютно искрени. Не се вглеждайте в малките грешки на партньора, а вечерта внимавайте да не прекалите с алкохола.

20 септември. Неделята може да донесе разминаване в очакванията с по-възрастни членове на семейството относно традиции или домашни задължения. Вместо да се обиждате, приемете гледната им точка с разбиране. Дайте си пълна почивка, отложете тежката работа из къщата и пренастройте ума си за идната седмица.

ЛЪВ

Потърсете вдъхновяваща компания

18 септември. Петък ви зарежда с оптимизъм и харизма, които отварят всяка врата. С лекота печелите подкрепа за важна ваша идея и решавате казус, който е забавял личните ви проекти. Работата върви с усмивка, а вечерта е идеална за незабравими преживявания и приятни срещи на по чашка.

19 септември. Събота е вашият момент да обърнете внимание на собствените си нужди и творчески планове. Потърсете компания от хора, които искрено ви се възхищават и ви дават усещане за сигурност. Не критикувайте хората от близкия си кръг за дребни пропуски и бъдете умерени с питиетата вечерта.

20 септември. В неделя са възможни пререкания относно бъдещи планове. Забележките на вашите по-възрастни роднини или членове на семейството ще ви изнервят. Не бързайте да налагате мнението си на всяка цена и вижте доброто намерение в думите им. Спестете си тежките спортни тренировки и дайте почивка на тялото си.

ДЕВА

Простете, че не сте перфектни

18 септември. С радост и усмивка отмятате задачи, които доскоро са ви се стрували досадни. Ще подредите деня си така, че да си освободите време за удоволствия. Вечерта е перфектна за отпускане, приятни разговори и забавни мигове на по чашка с хора, с които имате какво да си кажете.

19 септември. В събота си подарете време за лична грижа и отдих, който да възстанови енергията ви. Време е да си направите подарък – нова дреха или пък масаж ще ви се отразят добре. Обградете се с хора, които ви подкрепят, не търсете кусури у близките и не прекалявайте с чашката вечерта.

20 септември. Неделята може да ви подразни с неочаквани забележки от по-възрастни роднини относно навиците или графика ви. Приемете думите им с усмивка и без излишно напрежение – те просто искат да са полезни. Не се ядосвайте за това, че в очите на някого не сте перфектни.

ВЕЗНИ

Чар и положителни емоции

18 септември. В петък лесно печелите хората около себе си с чар и слънчево настроение. С дипломатичност и усмивка разрешавате спор или казус, който от дни е създавал напрежение в екипа. Работата върви с лекота, а вечерта е идеална за излизане, културни преживявания и приятни срещи на по чашка.

19 септември. В събота обърнете внимание на собствените си артистични интереси. Подарете си нещо хубаво, което ще зарадва душата ви и ще подсили самочувствието ви. Заобиколете се с хора, в чиято компания се чувствате обичани и спокойни, спестете си критиката към близките и ако е възможно – не употребявайте алкохол.

20 септември. Неделя ви изправя пред разминаване във вижданията с по-възрастни роднини относно семейни традиции или бъдещи планове. Не влизайте в излишни спорове, а се опитайте да видите грижата в техните думи. Спестете си интензивните спортни претоварвания и се отдайте на пълноценен отдих.

СКОРПИОН

Осигурете си време за почивка

18 септември. Фокусирани сте в петък върху собствените си цели и ангажименти. С лекота разрешавате финансови въпроси. Денят носи бързи резултати, а удовлетворението от постигнатото ще ви зареди с енергия и добро настроение. Вечерта е идеална за среща с приятели, не я пропускайте.

19 септември. Съботният ден ви приканва да забавите темпото и да се погрижите за собствените си емоционални нужди. Подарете си време за хоби, уединение или презареждане сред природата. Потърсете компанията единствено на хора, пред които нямате нужда от маски. Не бъдете прекалено критични към дребните грешки на близките.

20 септември. В неделя са възможни търкания у дома заради по-консервативни забележки или непоискани съвети от по-възрастни роднини. Сдържайте импулса да отвръщате с остра реакция – в думите им има просто различна житейска гледна точка. Откажете се от тежки ремонти или физически претоварвания и си осигурете време за почивка – и физическа, и психическа.

СТРЕЛЕЦ

Търсите начин да сте в безопасност

18 септември. В петък усещате, че ви облива вълна от оптимизъм, а ентусиазмът ви става заразителен. Всичко ви се отдава с лекота. Задачи, които доскоро са ви тежали и не сте успели да свършите, сега ви се струват леки и спорни. Вечерта се обадете на компанията си от приятели, идете на гости или излезте на вечеря, за да споделите интересни неща.

19 септември. В събота потърсете онзи уютен кръг от хора, при който се чувствате в пълна безопасност и хармония. Избягвайте изкушението да анализирате или критикувате дребните недостатъци на околните. Пазете се от излишни крайности, внимавайте с алкохола и се отдайте на спокойствие и дори нищоправене.

20 септември. Неделята може да ви подразни с неочаквани забележки от по-възрастни роднини, чиито възгледи се разминават с вашите. Приемете го с усмивка. Те не го правят с лош умисъл. Съхранете доброто си настроение, избягвайте тежкия физически труд и дайте пълна почивка на тялото и ума си.

КОЗИРОГ

Успех в службата

18 септември. Усещате се концентрирани, уверени и днес ще имате видим напредък в служебните ангажименти. С лекота ще разрешите важен казус в службата, който е изисквал повече внимание през отминалите дни. Затворете лаптопа навреме или дори по-рано и започнете уикенда си заредени с енергия. Излезте с приятели на по чаша вино.

19 септември. В събота си дайте възможност да спрете за момент и да направите нещо хубаво за себе си, за своя личен комфорт и бъдещи цели. Потърсете среда от позитивни хора, с които се чувствате добре. Усещате се подкрепяни. Не правете прекалено големи предварителни планове за деня, защото, ако не се сбъднат, ще се почувствате разочаровани.

20 септември. Казана накриво дума от по-възрастен от вас, която вие приемате като забележка, може да е поводът за негодуванието ви. В крайна сметка ще разберете, че никой не иска да ви обижда, а просто да ви даде приятелски съвет за нещо важно. Нещо, което в момента вие не забелязвате, защото сте по-емоционално обременени. Помислете върху това.

ВОДОЛЕЙ

Свежи идеи и момент за личностно развитие

18 септември. Ще успеете да се справите с ангажиментите си навреме и без големи усилия. Заплетените казуси от миналите дни изведнъж ще намерят своето естествено решение, а комуникацията ви с хората наоколо върви брилянтно. Днес сте търсени, желана компания сте. Така ще е и вечерта, която можете да прекарате в приятелския си кръг.

19 септември. Посветете съботата изцяло на собственото си израстване и нещата, които вдъхновяват духа ви. Изключително важно е днес да останете в компанията на проверени хора, които подкрепят идеите ви и ви осигуряват спокойствие. Избягвайте да критикувате близките за битови дреболии.

20 септември. В неделя са възможни търкания с по-възрастни членове на семейството, които трудно разбират вашите бъдещи планове. Не влизайте в инатливи спорове, а се опитайте да доловите грижата в думите им. Спестете си интензивните тренировки или тежкия физически труд -тялото ви има нужда от истинска почивка.

РИБИ

Те искат да ви предпазят

18 септември. Днес сте в подем и определено ще разрешите проблем, който е спъвал работата ви напоследък. Нещата най-после си идват на мястото, а вие усещате истинско облекчение от това, че ви е паднал товар от плещите. Не пропускайте в този хубав и позитивен петък да обърнете внимание на себе си и на своите лични интереси.

19 септември. В събота обърнете внимание на емоционалния си комфорт и си дайте време за нещата, които пълнят душата ви със съдържание. Потърсете среда от хора, с които се чувствате подкрепяни и с които имате еднаква житейска философия. Спестете си излишната критика към близките, защото, дори да ги критикувате, не можете да ги промените. Приемете ги.

20 септември. Това, че някой ви е направил забележка, не означава, че непременно този човек е срещу вас. Защото днес най-близките ви хора, особено по-възрастните, ще искат да ви предпазят и да ви дадат съвет, правейки забележки и казвайки ви право в очите онова, което мислят.

Хороскоп за родените на 18 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година се опитайте да овладеете огромното си желание да правите промяна след промяна, реформа след реформа. Давайте го по-тихичко и предпазливо и тази тактика ще ви предпази от много грешки. Годината е щедра на успехи, но за целта вие трябва сте последователни и упорити.

Хороскоп за родените на 19 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година пречките и трудностите ще имат за цел да ви направят по-силни и издръжливи. От друга страна, в общуването и сферата на контактите ще имате много късмет. Позволете на нови запознанства да влязат в живота ви.

Хороскоп за родените на 20 септември. – Честит рожден ден! Очаква ви година на пълнота и спокойствие. На реализация и стабилизация. Вие ще бъдете облагодетелствани от действия, които вече сте извършили в живота си. Просто сега те ще дадат своите плодове.

Тодор Емилов-Тео