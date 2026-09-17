Великотърновски художници зографисват църковен купол на 30 метра височина

Творци от Факултета по изобразително изкуство във Великотърновския университет, водени от зам.-декана и ръководител на катедра „Стенопис“ проф. д-р Владимир Аврамов, зографисват купола на смолянската църква „Св. Висарион Смолянски“.

„Това е един от най-внушителните храмове в съвременна България. Куполът е със стряскащата квадратура от близо 600 кв. метра. А ние се придържаме строго към византийската традиция. Всички персонажи са съобразени с православния канон. В центъра на свода се разполага Христос, който гледа и разделя доброто от лошото“, сподели проф. Аврамов пред БНТ.

Около Иисус Христос са разположени ангелите, а под тях са светците, всички библейски персонажи. Пръстен с процесия от деветте ангелски чина също е изобразена, а над 30-те прозореца се зографисват пророците, които предизвестяват идването на Христос.

За зографисването на купола се използва 30-метрово скеле. Височината е колкото девететажна сграда, а изпълнението трябва да е прецизно.

„Катерим се по метални стълби и слизаме. После се качваме символично към спасителя. Това са много физически усилия, но това е нашата своеобразна стълба към небето, където осъществяваме нашето тайнство. Където създаваме символа на вярата, който е необходим в съвремието. Ние сме длъжни да осигурим необходимото на вярващите“, каза още проф. Аврамов.

По думите му работата по изписването на купола ще продължи няколко години, тъй като голяма част от хората в екипа са ангажирани и с преподавателска дейност.

„При този размер на купола, да сме живи и здрави, доста години ще отнеме. Нека Господ да ни дава сили. Но човек предполага, а Господ разполага. Той най-много се забавлява, когато слуша за човешките планове“, сподели проф. Аврамов.

Михаил МИХАЛЕВ

Кадри: БНТ