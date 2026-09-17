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Великотърновски художници зографисват църковен купол на 30 метра височина

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Творци от Факултета по изобразително изкуство във Великотърновския университет, водени от зам.-декана и ръководител на катедра „Стенопис“  проф. д-р Владимир Аврамов, зографисват купола на смолянската църква „Св. Висарион Смолянски“.

„Това е един от най-внушителните храмове в съвременна България. Куполът е със стряскащата квадратура от близо 600 кв. метра. А ние се придържаме строго към византийската традиция. Всички персонажи са съобразени с православния канон. В центъра на свода се разполага Христос, който гледа и разделя доброто от лошото“, сподели проф. Аврамов пред БНТ.

Около Иисус Христос са разположени ангелите, а под тях са светците, всички библейски персонажи. Пръстен с процесия от деветте ангелски чина също е изобразена, а над 30-те прозореца се зографисват пророците, които предизвестяват идването на Христос.

стенопис

За зографисването на купола се използва 30-метрово скеле. Височината е колкото девететажна сграда, а изпълнението трябва да е прецизно.

„Катерим се по метални стълби и слизаме. После се качваме символично към спасителя. Това са много физически усилия, но това е нашата своеобразна стълба към небето, където осъществяваме нашето тайнство. Където създаваме символа на вярата, който е необходим в съвремието. Ние сме длъжни да осигурим необходимото на вярващите“, каза още проф. Аврамов.

стенопис

По думите му работата по изписването на купола ще продължи няколко години, тъй като голяма част от хората в екипа са ангажирани и с преподавателска дейност.

„При този размер на купола, да сме живи и здрави, доста години ще отнеме. Нека Господ  да ни дава сили. Но човек предполага, а Господ разполага. Той най-много се забавлява, когато слуша за човешките планове“, сподели проф. Аврамов.

Михаил МИХАЛЕВ

Кадри: БНТ

 

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