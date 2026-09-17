Вписаха в Гинес рекорда на кап. Николай Калайджиев в Горна Оряховица

Официално въздушният ас стана първият човек в света с 1020 излитания и кацания със самолет за 14 часа

ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОТО АВИОПОСТИЖЕНИЕ НА КАП. НИКОЛАЙ КАЛАЙДЖИЕВ на летището в Горна Оряховица рекордът беше официално вписан в Гинес.

Пилотът успя да направи 1020 излитания и кацания с лек самолет само за 14 часа. Това се случи на 13 юни. С този успех той се превърна в първият човек в света, реализирал толкова много излитания и кацания в рамките на ден.

Новината съобщи самият кап. Николай Калайджиев, който изтъкна, че успехът се дължи на денонощна работа на целия екип зад инициативата.

„Изискваше се много концентрация и прецизност, особено за толкова много кацания, които ставаха много меки с опиране преди и излитане след зоната от 20 метра, обозначена с две линии, безупречна работа и спазване на задачите от всеки един човек, който беше част от екипа ни, както и заснемането на видеодокументиране толкова дълго време. Досега единствено американски пилот успешно е бил изпълнил 442 излитания и кацания за 23 часа“, коментира въздушният ас.

Увери, че не световните рекорди са най-важни за него, а посланието към децата.

„Да им покажем чрез действия, че човек може да постига неща, които са немислими, и да мечтаят без граници. Този начин на мислене е основополагащ за развитието на една нация, да са горди българи и да показват тези пусти български гени, на които от цял свят са се възхищавали и са се прекланяли“, казва той.

Кап. Калайджиев изказа благодарности на своето семейство, екипа си и на всички, които са допринесли за успеха.

„Радвам се, че от централата на космическа компания от САЩ бяха дошли специално да ме следят и да станат свидетели на това, което направихме. По техни думи бяха възхитени и се надяват да работим заедно занапред и в Космоса“, допълни световният рекордьор.

Галина ГЕОРГИЕВА