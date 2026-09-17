За втора поредна година Константин Димитров спечели Купата на Община Велико Търново

Константин Димитров спечели 24- я турнир по тенис на корт за Купата на Община Велико Търново, проведен на червените кортове в комплекс „Юнак“. В надпреварата взеха участие тенисисти от В. Търново, Г. Оряховица и София, разпределени в четири групи. За полуфиналите се класираха победителите в групите. В първия полуфинал Дейвид Попов /Г. Оряховица/ победи Явор Маринов /В. Търново/ с 2:0 сета. В другия полуфинал миналогодишният победител Константин Димитров /София/, след оспорван двубой се наложи над Петър Попов също с 2:0 сета. След изключително оспорван финал с победа в два тайбрека, Константин Димитров отново вдигна купата, осигурена от Община Велико Търново. Пивоварна “Болярка ВТ” АД осигури предметни награди за финалистите и бира за всички участници, съобщи президентът на Тенис клуб „Барс“ Иван Русков.