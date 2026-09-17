Започва областното учение „Горски пожар 2026 – 2027“, тестват готовността на институциите

НВУ „Васил Левски“ ще е домакин на първата част на Областното учение „Горски пожар 2026 – 2027“. То ще се проведе от 10:00 часа на 17 септември. Негов ръководител е областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов.

Участници в занятието са ръководители и представители на държавни структури в областта, кметовете на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Те са членове на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Представители на НВУ в мероприятието са полковник Георги Крайнов – заместник-началник на университета, и подполковник Николай Цвятков – началник на отделение „Оперативно“.

Учението се организира от Областна администрация – Велико Търново, и се провежда с цел да се тества готовността за реагиране на отговорните институции при възникването на масивен горски пожар. То е част от областния план за защита при бедствия на област Велико Търново.

Втората част от учението е планирана за месеците април – май 2027 г.

Снимка: НВУ