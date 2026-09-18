16-годишните етърки с бронз от международен турнир по плажен хандбал

“Етър-64” спечели бронзови медали с момичетата до 16 години в международния турнир Waves 4 Active Europe във Варна.

Турнирът събра участници от различни държави, превръщайки се в истински празник на плажния хандбал, спорта и международното приятелство.

“Поздравления за целия отбор! Вашето трето място за мен е първо, защото с тренировки единствено в зала вие показахте не просто умения, а характер и истински отборен дух. А характера трябва да го притежаваш. Огромно благодаря за себераздаването, за борбеността и за това, че не се отказахте пред нито едно предизвикателство. Гордея се с всяка една от вас!

Специални благодарности на ХК „Бяла“, които допълниха нашия екип през тези 4 дни и станаха част от нашето представяне. Благодарим ти, Никол Павлова, че даде своя принос и помогна за достойното ни представяне! И не на последно място — огромно благодаря на организаторите, че ни направиха част от всичко това и ни подариха тези незабравими емоции! Трето място на таблото, но първо място в сърцата ни!”, коментира треньорката Миглена Христова.