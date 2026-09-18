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Образование

Агенцията по храните проверява училищните столове

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ДО 14 ОКТОМВРИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ В УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

Служители на Агенцията по безопасност на храните ще инспектират всички учебни заведения и кетъринг фирми, доставящи порции за децата.

Ще се съблюдава за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение, спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетирането и др.

Специално внимание ще се обръща на специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.

От ведомството призовават гражданите да подават сигнали при съмнения за нередности, свързани с безопасността на храните за учебни заведения, на горещия телефон институцията – 0700 122 99, или чрез онлайн формата за контакт на официалния уебсайт на агенцията.

Галина ГЕОРГИЕВА

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