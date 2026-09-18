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Антония Начева седма в Европа, отличиха я сред най- добрите петобойци

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На пресконференция в залата на Пресклуб „България“ президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов награди най-добрите български състезатели и техните треньори за силното им представяне на Европейското първенство по модерен петобой до 19 години в Португалия.

Сред отличените бе и великотърновката Антония Начева, която постигна престижното 7-о място в индивидуалното състезание.

Състезателката на СК „Боляри 2009“ сподели, че е очаквала по-добри резултати през този сезон, тъй като е имала отлична подготовка.

„Надявах се да постигна по-добри резултати, но подценяването на моите съпернички във фехтовката, особено на Световната купа в Пазарджик, ми попречиха да взема медал. През следващата година оставам при 19-годишните и се надявам да се представя много по-добре, както в тази възрастова група, така и на Европейските игри, където ще могат да се покриват олимпийски квоти“, каза Антония Начева.

 

 

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