Бегачи на дълги разстояния ще се състезават в първото издание на ELENA TRAIL RUN 2026

Там, където магията на Балкана среща волята на спортистите, в Елена, ще се състои първото издание на ELENA TRAIL RUN 2026. Бегачите ще се състезават на три дистанции – 33 км, 21 км и 12 км, като последната организаторите от сдружение „Елена Трейл Рън“ определят като подходяща за начинаещи.

На 19 септември, в събота, от 10 до 18 часа на площад „Христо Ботев“ ще се раздават стартовите пакети, а основното състезание ще се състои в неделя. На 20 септември от 7 до 8,30 ч. също ще има раздаване на стартовите пакети, а от 8,45 ч. ще бъде загрявката с Пламен Цонков.

В 9 часа ще бъде даден старт на 33 км, половин час по-късно, в 9,30 ч., по трасето ще се впуснат бегачите на 21 км, а в 10 часа и участниците в най-късата дистанция.

Участието не е безплатно, има такси, които за най-дългата дистанция стигат 38 евро. Участниците, предварително регистрирани, трябва да носят със себе си задължителна екипировка, включваща шише с вода, зареден мобилен телефон, ветроустойчиво яке и разбира се, стартов номер, даден им от организаторите.

Награждаването на победителите е предвидено за 15 часа.

Ана РАЙКОВСКА