Бизнесмен от Велико Търново изгради площадка за игра за деца с увреждания

Галин Борисов вложи близо 4500 евро лични средства, за да превърне идеята в реалност

БИЗНЕСМЕНЪТ ГАЛИН БОРИСОВ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ФИНАНСИРА И ИЗГРАДИ НОВА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ в Дебелец.

Благодарение на щедрото дарение потребителите на специализираното лечебно заведение ще могат да се забавляват на открито в обезопасена среда и в същото време да ползват уреди, адаптирани изцяло с техните нужди.

Тържественото откриване стана повод за голям празник на 18 септември. Лентата на придобивката прерязаха Галин Борисов и директорът на Центъра д-р Анелия Георгиева.

Ръководителката на бившия дом за деца не скри удивлението си, че за съвсем кратко време площадката е станала реалност след поет ангажимент от страна на дарителя. Три година преди това ръководството на звеното търсило спонсори и възможности за финансиране и изграждане на площадка, но все удряло на камък.

„Тази площадка е място, на което децата ни ще играят, ще се смеят и ще развиват своите умения в сигурна и безопасна среда.

Вашето дарение е много повече от пространство и съоръжения за игра, то е надежда и възможност за много деца да преживяват своето детство по-пълноценно“, заяви д-р Георгиева

Новото пространство за игра е с площ близо 70 кв. м. То е покрито с ударопоглъщаща каучукова настилка, която гарантира максимално безопасносна среда за малчуганите.

Монтирани са два уреда, предназначени за рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания. Съоръженията са избрани от специалистите в лечебното заведение, съобразно конректените потребности на мъниците.

Единият от уредите представлява занимателен панел за раздвижване на горната част на тялото. Посредством преместване на движещ се по извита тръба елемент, децата изпълняват упражнения, съчетаващи движение и игра.

Вторият уред е велоергометър, който позволява двигателна активност според индивидуалните възможности на детето.

Придобивките дават възможност на потребителите на Центъра чрез игра и движение да развиват умения, да общуват помежду си и да продължават своята рехабилитация извън залите. Така площадката съчетава терапията с едно от най-ествестените и важни права на всяко дете – свободата да се забавлява и да бъде сред връстници.

За създаването на площадката търновският бизнесмен е вложил близо 4500 евро лични средства. Дарението включва ударопоглъщаща настилка, два специализирани уреда, монтажа им и необходимите довършителни дейности и материали.

„Като предприемач винаги съм вярвал, че успехът не се измерва само с това, което изграждаш за себе си. Той носи отговорността, когато имаш възможност да дадеш своя принос за благото на обществото“, сподели дарителят.

По думите му най-голямо удовлетворение от реализирането на инициативата е да вижда занапред площадката пълна с деца и огласена от весел смях.

Събитието беше уважено от Мая Пешева – директор на дирекция „Социално подпомагане“ в старата столица.

Поздравителни адреси бяха изпратени от президента на Република България Илияна Йотова и омбудсмана Велислава Делчева.

По време на празника малчуганите изнесоха вълнуваща програма и поздравиха гостите с песни, стихчета и мини театрални постановки.

Дарителят изненада екипа и малчуганите с огромна торта и куп лакомства. Освен почерпка, той се беше погрижил да осигури и аниматори, облечени в огромни атрактивни костюми.

На тържеството присъства и Петя Генчева, майка на момиченце, което посещава услугите на Центъра. Жената не скри сълзите си от изпитаното вълнение и сподели, че е изключително благодарна на екипа и на благодетеля.

„Тук работят уникални хора и специалисти. Семействата, които имат нужда, нека се обръщат за помощ към Центъра, а да не се притесняват. Моето дете е осиновено и тук получаваме невероятна подкрепа“, сподели жената.

Допълни, че не обича да води дъщеря си в големи паркове, затова новата детска площадка е идеално решение.

Тази пролет Центърът отпразнува 5 години от своята нова история. През този период в него са преминали 1106 деца със специални потребности, като 48 от тях са били обхванати чрез мобилна услуга.

Лечебното заведение предоставя медицинска и психосоциална рехабилитация на малчугани с различни увреждания и тежки хронични заболявания.

Целта е всяко дете да развива максимално възможностите си според физическото, интелектуално, езиково-говорното и емоционалното състояние.

Екипът е мултидисциплинарен и включва лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, логопеди, медицински сестри, социални работници и др.

Центърът се посещава от деца на възраст от 4 месеца до 17 години. Услугите са достъпни за малучгани от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Златарица, както и от Габрово, Севлиево, Дряново и Бяла (Русенско).

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката