Букмейкъри, консултанти за продажба, сладкари и монтажници са най-търсени за работа във Велико Търново

35 са незаетите работни места в средата на септември, за които работодатели търсят кадри в Бюро по труда – Велико Търново. Най-много, 5 на брой, са обявите за продавачи, следват позициите за букмейкъри, работници в сладкарското производство и монтажници за електрооборудване, по 4.

Фирмите търсят още готвачи, камериерки, чистачи, касиери, шофьори и др.

Леко завишение се наблюдава на равнището на регистрираната безработица за региона Бюро по труда – Велико Търново през месец август. Тя е 4%, при 5,5% за страната и 5,8% за област Велико Търново, но спрямо предходния юли е с 0,1% по-висока.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3,1%, община Елена 10% и община Златарица 17,3%.

Регистрираните безработни през месец август в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са били 1605, новорегистрираните са 240 лица. В резултат от работата на трудовите посредници, както и на ромския медиатор, за месеца са активирани 37 неактивни лица за регистрация в Бюрото по труда.

През месец август 2026 г. 125 безработни лица са започнали работа, но техният брой също е по-малък в сравнение с предходния месец юли и спрямо същия месец на предходната година.

Логично, преди началото на учебната година най-много безработни лица са започнали работа в сектор образование – 30,7%. Следват: преработваща промишленост – 15,3, хотелиерство и ресторантьорство – 11,5%, търговия – 11,5%, строителство – 7,6%, транспорт – 7,6% и др.

Продължава търсенето на работна сила. През месец август работните места, обявени на първичен пазар на труда, са 73. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образование (41%), държавно управление (20%), преработваща промишленост (12%), хотелиерство и ресторантьорство (9%), строителство (6%) и др.

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; шофьори; неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни служители; чистачи и помощници.

Ана РАЙКОВСКА