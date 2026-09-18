Четири медала за СКСС „Етър-100“ от Международния турнир „Golden Shot“ във Варна

Великотърновският клуб по спортна стрелба „Етър-100“ участва с петима състезатели в първото състезание от спортния календар на Българския стрелкови съюз за сезон 2026/2027 г. Във Варна се проведе международният турнир „Golden Shot“, в който възпитаниците на клуба се представиха отлично, като завоюваха общо четири медала – два златни, един сребърен и един бронзов.

При юношите до 18 години Иван Лечев спечели златния медал в дисциплината 40 изстрела с пистолет. Припомняме, че Иван е и държавен шампион за 2026 г. в същото упражнение.

Със злато се окичи и Николета Коева, която завоюва първото място при девойките до 16 години в дисциплината въздушна пушка.

В същата възрастова група Ивелина Диманова се класира на трето място и спечели първия медал в своята спортна кариера.

Добро представяне записа и Веселина Витанова, която бе дебютантка в дисциплината. Тя показа увереност и добра стрелба и завърши на шесто място.

При юношите до 16 години Божидар Маринов взе сребърния медал в дисциплината пневматична пушка. Божидар е държавен шампион за 2026 г. именно в упражнение 40 изстрела с пневматична пушка.

Успешният старт на сезона е поредното доказателство за добрата подготовка и развитието на младите състезатели на СКСС „Етър-100“.

Ръководството на клуба поздравява Иван Лечев, Николета Коева, Божидар Маринов, Ивелина Диманова и Веселина Витанова и им пожелава още много точни изстрели, увереност и нови успехи през сезон 2026/2027 г.