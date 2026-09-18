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Джамията във Велико Търново е единствената ремонтирана с лични средства на цар Фердинанд

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Областният управител Марин Богомилов се срещна с районния мюфтия Нутфи Нутфиев

 

Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов проведе работна среща с районния мюфтия Нутфи Нутфиев. По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на мюсюлманското вероизповедание в региона, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между институциите.

Районният мюфтия Нутфи Нутфиев сподели, че е втори мандат на този пост. Той посочи, че във Великотърновска област функционират около 30 джамии, с изключение на община Лясковец. В региона духовните нужди на мюсюлманската общност се обслужват от 20 имами, които редовно провеждат курсове в джамиите, насочени към съхраняване на нравствените добродетели.

Нутфиев изрази благодарност към българската държава за грижата към мюсюлманското вероизповедание. Той отбеляза, че имамите получават заплати и имат достъп до най-отдалечените населени места в региона, което гарантира духовното обслужване на всички нуждаещи се.

Районният мюфтия сподели още, че е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и в момента е докторант. Той подчерта, че мюсюлманската общност поддържа отлична комуникация и сътрудничество с общините в областта, както и с християнската общност, с която организират съвместни дарителски кампании в подкрепа на нуждаещи се.

„В България даваме добър пример за братство и разбирателство. Заедно почитаме християнските и мюсюлманските празници“, заяви Нутфиев.

По време на срещата той разказа и интересен исторически факт за джамията във Велико Търново. Тя е единствената в България, ремонтирана с лични средства, дарени от цар Фердинанд. За този акт в мюсюлманския храм е поставен специален надпис.

Областният управител Марин Богомилов изрази желание за съвместни инициативи и добро сътрудничество между институциите и религиозните общности в региона. Той подчерта, че диалогът и партньорството са в основата на стабилността и разбирателството във Великотърновска област.

В знак на уважение и приятелство районният мюфтия Нутфи Нутфиев поднесе на областния управител Марин Богомилов изискан сервиз за турско кафе.

Веселина АНГЕЛОВА

 

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