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"Свищовски лозници"
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Кметът на Свищов обяви 25 септември за неучебен ден заради празниците “Свищовски лозници”

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Във връзка с провеждането на традиционните празници „Свищовски лозници“ 25 септември е обявен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Свищов със заповед на кмета на общината Генчо Генчев. Това съобщиха от отдел „Образование и младежки политики“ при общинската администрация.

Директорите на училищата са създали необходимата организация за разпределение на учебното съдържание, така че то да бъде усвоено изцяло в рамките на утвърдените учебни планове за годината, допълват от администрацията.

В първата вечер от програмата на „Свищовски лозници 2026“, на 23 септември, на централния площад „Алеко“ групите Diamant, Detonator, Румен Христов – „Трубадура“ и Broken ще изнесат рок концерт. На 25 септември ще бъде официалното откриване на празниците.

Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова

БТА

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