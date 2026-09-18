Незаконен паркинг става пазар за производители от най-големите села във Великотърновско

Кметът на Самоводене Валентин Къндев търси съмишленици за начинанието и помощ от Общината

Нерегламентиран паркинг за тирове на северния вход на село Самоводене да стане фермерски пазар, е идеята на кмета Валентин Къндев.

Мястото е частна общинска собственост, големината му е около 900 кв. метра и по плана на селото е отредено за площад. През годините обаче се е наложило като паркинг основно на тежкотоварни автомобили, което пречи на живущите наоколо. Руши се и инфраструктурата, защото отдолу върви водопроводът на селото и камионите често причиняват повреди по водопроводната мрежа. Освен това се спира безразборно и се препречва главната улица „Стефан Стамболов“ в участъка от републикански път I-5 до Кметството. За бъдещето на терена и облагородяването му има и сигнал от гражданина Венцислав Узунов до Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“.

Ако Община В. Търново инвестира в създаването на пазар за производители, заради локацията той ще обслужва и най-голямото местно село Ресен, както и съседните населени места, включително и на територията на община Г. Оряховица.

„Там инвеститори имаха намерение да правят автомивки, но сумата, която би трябвало да инвестират, им се видя по-голяма от възможностите им и се отказаха. Откакто аз съм кмет, опитах да реализирам идеята и входирах намеренията там да бъде изграден фермерски пазар, подобно на този във Велико Търново. Считам, че мястото е подходящо, пътят е в близост, има свободни места за паркиране и за разтоварване на продукцията от производителите. А и желанието на по-голяма част от жителите на Самоводене е такова.

Лошото е, че както в България често се случва, с реализирането трябва да се нагърби този, чиято е идеята, т. е. аз. А не е по силите ми като селски кмет да правя и менажирам такава дейност. Фермерският пазар би трябвало да е по-скоро частна гражданска инициатива, подкрепена и от Община Велико Търново“, коментира за „Борба“ Валентин Къндев.

Мястото е и северният вход на В. Търново, който стъписва туристи и пътуващи с неугледния си вид.

Кметът на Самоводене търси достатъчно инициативни хора от селото, които да се заемат с организацията на фермерския пазар. Тогава е сигурен, че и Общината ще съдейства.

Що се отнася до някои сигнали, че едва ли не шофьорите ползват мястото и като тоалетна, такива официално не са стигали до кмета на Самоводене. Тези, които паркират там, основно пазаруват в големия магазин в близост и ползват тоалетната на търговския обект, уточни още Валентин Къндев.

Ана РАЙКОВСКА