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ФАМИЛАТЛОН
Горна ОряховицаОбщество

Община Горна Оряховица кани на „ФАМИЛАТЛОН“

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

На 26 септември, от 10 часа, парк „Градска градина“ отново ще бъде арена на най-жизнерадостния семеен празник на спорта, знанието и забавленията – „ФАМИЛАТЛОН“.

Поканени да участват са всички горнооряховски семейства, както и гостите от близо и далеч.

И тази година е подготвена богата програма.

11 ателиета за спорт, знания, творчество, технологии и екология ще предлагат вълнуващи изживявания и предизвикателства. След успешното им преминаване и попълването на специална карта за участие всеки ще може да се включи в томболата с атрактивни награди.

Ще се проведе състезание с тротинетки и ролери със „Спортувам.инфо“. Ще има обособен кът за предаване на стари батерии.

„ФАМИЛАТЛОН“ се организира от Община Горна Оряховица и Сдружение „Горнооряховски младежки парламент“ със специалното участие на асоциация „Родители“.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. архив

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