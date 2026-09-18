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Питат министъра на вътрешните работи за полицейската акция в Димча

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Поводът за депутатски въпрос са възникнали твърдения за превишаване правомощията на униформените

 

КАЗУСЪТ С ПОЛИЦЕЙСКАТА АКЦИЯ СЛЕД ШУМЕН КУПОН В ДИМЧА ВЛИЗА В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ. Народният представител Ивайло Мирчев пита вътрешния министър Иван Демерджиев относно разпространени твърдения за прекомерна употреба на сила спрямо граждани.

Във въпроса си депутатът се позовава на информация от свидетели и пострадали. Те твърдят, че маскирани служители в бойно снаряжение са влезли в частен имот, а на земята са повалени 12 души. Сред присъстващите имало и непълнолетно момиче.

„Налице са твърдения за масов бой, ритане в главите и телата без легитимация и обяснение“, гласи част от текста на питането.

Мирчев настоява силовият министър да отговори дали е имало официално разпоредена полицейска акция, какви са били правните основания и целите й.

Народният представител призова и за разяснение дали е назначена вътрешна проверка за установяване на обективната истина и съразмерността на употребената сила.

От официалната страница на Народното събрание става ясно, че се планира вътрешният министър да отговори на 25 септември.

Припомняме, че до свадата между полицаи и празнуващи се стигна на 30 август, когато бяха задържани 12 души при неизпълнение на разпореждане от органите на реда и проявена съпротива. Пострадали пък твърдят, че са пребити без причина.

Галина ГЕОРГИЕВА

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