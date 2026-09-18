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Полицаи стрелят с „Калашников“ на полигона в Беляковец, дадоха начало на турнира „Независимост“

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Директорът на ОДМВР В. Търново старши комисар Марин Маринов даде старт и приветства участниците на тазгодишното издание на Републиканския турнир по стрелба за служители на МВР „Независимост“.

Той пожела успех на всички и най-добрите да победят.

В него по традиция участие ще вземат служители от всички структурни звена на Министерството на вътрешните работи. Състезанието се провежда в рамките на три дни и включва стрелба с автомат „Калашников“ и късоцевно оръжие. Надпреварата ще е както отборна, така и индивидуална и ще се проведе на Военен полигон – с. Беляковец.

Турнирът се организира от Спортна асоциация на МВР и Центъра за бойна подготовка и спорт към Академията на МВР. За първи път тази година той е включен в спортния календар на МВР и по традиция е домакинстван от ОДМВР – Велико Търново.

 

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