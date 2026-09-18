Правят кръгла маса за бъдещето на националния музей на килимарството във Велико Търново

Кръгла маса за бъдещето на евентуалния музей на българския килим във Велико Търново ще бъде проведена в старата столица на 19 септември от 16.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Инициативата е на най-големия колекционер на български килими в света Якоб ван Бейлен, който от няколко години работи за реализиране на мечтания от него и много други хора музей.

Основната тема на кръглата маса включва панел „Ще има ли национална галерия музей за българския килим? Как ще изглежда?“ Събитието е част от проект „Пътят на българския килим“ на фондация „Български килим“, който започна в старата столица в средата на август с подкрепата на Община Велико Търново.

Към момента бъдещето на евентуалния музей е неясно. Най-подходяща изглежда сградата на бившия ЖП пансион, която от години е необитаема. Тя обаче е собственост на БДЖ и въпреки направените стъпки за деактуване в полза на Община Велико Търново все още няма реални действия.

Кръглата маса е в контекста на тазгодишните Европейски дни на наследството и цели да очертае бъдещето на специализирана институция, в която в цялост ще бъде представена 350-годишната българска килимарска традиция. Това е мисия на фондация „Български килим“ и създателя ѝ Якоб ван Бейлен, който колекционира български килими близо две десетилетия. Той е събрал представителна сбирка от над 1100 автентични килима от XVII до XX век. Над 200 ценни експоната са върнати у нас от чужбина, 55 килима вече са оценени като културни ценности от експерти на ИЕФЕМ-БАН, като 12 от тях отговарят на критериите за национално богатство.

Колекцията вече има богата и утвърдена изложбена история в страната и в чужбина, която потвърждава нейната обществена и научна стойност. Със създаването около нея на национална галерия или музей на килима България ще е първата европейска страна с подобна специализирана институция.

Михаил МИХАЛЕВ