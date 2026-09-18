Проф. Анчо Калоянов с поредно високо отличие. Известният великотърновски писател и преподавател получи Националната литературна награда „Станислав Сивриев“ за 2026г. Отличието му бе връчено в заключителната вечер на двудневните Септемврийски литературни дни.

Наградата е присъдена за книгата му „Изречено и изписано. Сборник статии с посвещения“. В нея са събрани интердисциплинарни изследвания, писани в продължение на повече от четири десетилетия. Общото между текстовете е, че са свързани с конкретни хора — приятели, колеги и съмишленици на автора. Наградата включва грамота и парична премия от 500 евро.

От името на кмета на Златоград наградата беше връчена от Любомир Ангелов, директор на отдел „Култура“ в Общината. В приветствието си той подчерта, че за Златоград е чест да посрещне човек с широки познания, който е посветил значителна част от работата си на опазването на българския фолклор и традиции. Изтъкната беше и символичната връзка между отличието и самия град, който активно пази местната си културна памет.

Литературният историк и писател проф. Сава Василев беше председател на журито, той представи творческия и научния път на Калоянов. Част от журито бяха още знакови личности от Велико Търново, а именно проф. Радослав Радев, литературният критик Владимир Шумелов и главният редактор на „Златоградски вестник“ Ефим Ушев.

Проф. Василев определи наградената книга като особено лична за Калоянов. В нея са включени 27 статии, като всяка е посветена на определена личност. Особено внимание е отделено на Станислав Сивриев и връзката му с Калоянов. Сивриев е роден именно в Златоград, а Калоянов е сред хората, които имат специално отношение към неговото творчество и личност.

Михаил МИХАЛЕВ