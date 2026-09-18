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Образование

Пускат безплатни онлайн курсове по английски език за докторанти на ВТУ

Михаил Михалев 50 четения 0 Comments

Пускат безплатни онлайн курсове на английски език за докторанти на Великотърновския университет. Те са организирани от университети – партньори в Европейския университетски алианс Openeu Alliance.

В курсовете ще бъде наблегнато на отворената наука, работа с научни текстове и библиографски източници, анализ и работа с данни, както и използването на изкуствения интелект в академичната работа и ежедневието. В курса е залегнато и академичното писане и представянето на научни изследвания.

Крайният срок за кандидатстване е 28 септември, а от университета поясняват, че курсовете са възможност за развитие на нови умения, обогатяване на знанията и повод за нови запознанства с докторанти от университети в цяла Европа.

Михаил МИХАЛЕВ

 

 

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