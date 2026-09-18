Ремонтират и обновяват изцяло сградата на физкултурния салон в Джулюница за 655 270 евро

Започнаха строителните дейности по модернизацията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност за сградата на физкултурния салон в Обединено училище „Петко Славейков“ – Джулюница.

На церемонията за символична „първа копка“ присъстваха зам. областният управител Петър Димитров, кметът на община Лясковец Васил Христов, кметът на селото Мариан Точев, общински съветници, жители на Джулюница. Стойността на проекта по програмата Интеррег VI A „Румъния – България“ 2021 – 2027 г. е 655 270,24 евро, като по-голямата част от финансирането е с европейски средства.

След 175 дни, за какъвто срок трябва да приключат строителните дейности, от окаяния сегашен вид на сградата няма да има и помен. Не само че ще се направи пълен ремонт на фасадата и помещенията, включително и доставка на нови спортни съоръжения, но и физкултурният салон ще се отоплява с ФЕЦ, която ще бъде изградена на покрива. Така той ще може да се използва пълноценно и през студените дни.

Нови ще са санитарните възли и съблекалните, а по проект се предвижда в приземния етаж да има компютърни зали за обучение с интерактивни дъски.

„В проекта усилията си влагат хора, които вярват, че всяко дете има право на равен достъп до пълноценно образование. Това е и нашата цел – да осигурим адекватна среда за учениците в нашата община, защото тя е важна част от условията те да искат да се развиват. Децата го заслужават. Пожелавам успешна работа, в края на която да се поздравим с още един качествено реализиран обект“, коментира Васил Христов.

Ана РАЙКОВСКА