Рецидивист задигнал пари и злато от къща 

Кражба на пари и златни накити от жилище в с. Долна Липница, разследват служители на полицейското управление в Павликени. Сигнал за случая е получен на 17 септември сутринта.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 26-годишен от с. Яворец, известен на полицията. Местонахождението му е установено със съдействието на служители от ОДМВР – Габрово.

Възстановил е инкриминираната сума. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.