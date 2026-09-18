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Крими

Рецидивист задигнал пари и злато от къща 

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Кражба на  пари и златни накити от жилище в с. Долна Липница, разследват служители на полицейското управление в Павликени. Сигнал за случая е получен на 17 септември сутринта.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 26-годишен от с. Яворец, известен на полицията. Местонахождението му е установено със съдействието на служители от ОДМВР – Габрово.

Възстановил е инкриминираната сума. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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