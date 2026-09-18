Сагата с жалби за мръсен въздух и смрад във В. Търново продължава, от РИОСВ не отчитат превишение на нормите

„Няма методика за оценка на миризми в атмосферния въздух“, напомнят от екоинспекцията

НЕ СЕКВАТ СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ ЗА МРЪСЕН ВЪЗДУХ И ЛОШИ МИРИЗМИ В СТАРАТА СТОЛИЦА И ПРЕЗ АВГУСТ. Това показва отчетът за дейността на РИОСВ за миналия месец.

Жалбите са срещу предприятията „Кроношпан България“ ЕООД и „Мегапорт“ ООД и идват основно от живущи в кварталите „Бузлуджа“, „Чолаковци“, „Зона В“ и Колю Фичето“. По-голяма част от оплакванията са подадени вечер след 22:00 ч.

„Данните от автоматичната станция в кв. „Чолаковци“ и от собствените измервания на определени показатели показват спазване на нормите от „Кроношпан България“ ЕООД. При извършен обход в гр. Велико Търново на 3.08.2026 г. е установено по органолептичен метод наличието на характерната за дейността на „Кроношпан България“ ЕООД, площадка гр. Велико Търново, специфична миризма на дървесина“, съобщиха от екоинспекцията.

По отношение на „Мегапорт“ ООД дружеството е уведомило РИОСВ за предприетите и планираните организационни и технически мерки за ограничаване на миризмите. Предстои реализиране на допълнителни действия по внедряване на технически решения за ограничаване и предотвратяване разпространението на миризми извън производствената площадка.

„РИОСВ ще проследи изпълнението на предписанието и ефективността на предприетите мерки, като при установяване на неизпълнение или на нарушения на екологичното законодателство ще бъдат предприети съответните административни мерки“, поясниха от институцията.

От ведомството напомнят, че към настоящия момент в българското екологично законодателство не са въведени нормативно определени показатели, пределно допустими стойности или методика за оценка на миризми в атмосферния въздух, които да позволяват извършването на инструментален контрол и преценка за съответствие по нормативно установени критерии.

През изминалия месец служители на екоинспекцията са извършили общо 71 проверки на 66 обекта. От тях 30 са планирани, а 41 извънредни. Издадени са общо 9 предписания, от които осем с констативен протокол и едно с писмо.

Съставени са три акта за установени административни нарушения, свързани със Закона за управление на отпадъците. Единият е на дружество за неизпълнение на дадено предписание за премахване на отпадъци, съхранявани извън границите на разрешената площадка за дейности с отпадъци. Вторият е на дружество, което не е предоставило изискващата се в поднормативната уредба информация за управление на дейностите по отпадъците. Последният акт е на физическо лице за нерегламентирано съхранение на излезлите от употреба моторни превозни средства.

През месеца е сключено едно споразумение между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 715,81 евро.

Наложена е текуща месечна санкция на дружество за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Размерът на санкцията е 37,05 евро на месец, считано от 21.07.2026 г. до преустановяване на нарушението.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 2770,04 евро. Средствата са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общината, получила най-големи приходи, е Велико Търново – 2136,04 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА