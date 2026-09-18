Нов светофар заработи в Горна Оряховица

Нова светофарна уредба вече работи на кръстовището на ул. „Христо Смирненски“ с „Младост“ и „Ангел Кънчев“, в района на Професионалната гимназия по механотехника в Горна Оряховица.

Там се формират четири автомобилни и две пешеходни направления. Организацията на движение със светлинна регулация е съгласувана с ОД на МВР – КАТ – Велико Търново.

Светофарите работят на три фази при локален режим и две почасови програми. Специално монтирани контролери ще следят за изправността на светлините и синхронизацията им.

„С края на уличните ремонти следващата седмица предстои да заработи и новата светофарна уредба при кръстовището на ул. “Христо Смирненски” с ул. “П. Р. Славейков”. Миналата година проектирахме тези две уредби, както и пешеходният светофар, който изградихме на обновената улица при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. По този начин осигуряваме безопасност за участниците в движението, а новите улици на Горна Оряховица придобиват наистина подобаващ вид“, сподели кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.

Пълноценно работи и новата светофарна уредба на обновената ул. „Васил Априлов“ в Горна Оряховица. Светофарът се намира при 3-то основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и е оборудван с бутон за пешеходна заявка, за което „Борба“ вече писа.

Първите светофари в железничарския град бяха монтирани до пазара, към главната улица на града, преди около 10 години.

Михаил МИХАЛЕВ