Велико Търново разказва за царете си с мапинг, лазери и фойерверки

Излъчват шоуто „Величието на Асеневци“ в събота вечер – 19 септември

Велико Търново разказва за славните царе на Второто българско царство с мапинг, лазери и фойерверки.

В съботната вечер на 19 септември старата столица кани на атрактивното 3D светлинно шоу „Величието на Асеневци“. Историята ще оживее върху Художествената галерия „Борис Денев“ и Паметника на Асеневци, началото е в 21:00 ч.

Програмата може да се гледа от целия Стар град, разположен амфитеатрално около местността Боруна.

„Величието на Асеневци“ е част от празничната програма за Независимостта на България и от големия есенен празник „Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите“.

С визуализации и анимация мапингът разказва за въстанието на Петър и Асен, битките с Византия, възстановяването на Второто българско царство и възхода на България със столица Търновград. Шоуто показва коронясването на Асеневци, успехите на цар Калоян, архитектурния блясък на Търново. Продукцията съчетава триизмерния мапинг с ефектни лазери, светлинна феерия, вдъхновяваща музика и зрелищни фойерверки.

Снимка: Ростислав Грънчаров/Община Велико Търново