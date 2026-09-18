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Задържаха мъж, застрелял куче с въздушна пушка

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Смъртта на куче, разследват служители на полицейското управление във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен на 17 септември от жена, която е полагала грижи за кучето на крайпътен обект по пътя София – Варна, в землището на с. Шереметя. При извършения първоначален оглед на трупа на животното е установено, че е простреляно с въздушна пушка.  Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 59-годишен мъж от В. Търново, известен на полицията и осъждан.

Иззета е въздушна пушка. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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