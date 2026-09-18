„Звук и светлина – Величието на Търновград“: Излъчват първата програма на Царевец в навечерието на Независимостта

Велико Търново подарява две прожекции и на шоуто „Царевград Търнов – звук и светлина“

„Звук и светлина – Величието на Търновград“ е първата версия на аудио-визуалната програма на Царевец. Седемминутната програма от 1985 година отново ще бъде прожектирана върху крепостта в навечерието на честването на Независимостта.

В 20:30 ч. в петъчната вечер на 18 септември възходът на Второто българско царство ще бъде представен по атрактивен начин върху естествен декор – портите, крепостните стени, Балдуиновата и Асеновата кула, Патриаршията „Възнесение Господне“. Прожекцията е подарък от Община Велико Търново и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ както по случай Независимостта, така и като част от големия есенен фестивал „Нощ на Самоводската чаршия“.

С различна, но впечатляваща хореография и патриотична музика кратката седемминутна програма подчертава славата на Второто българско царство, символ на която е Царевец. Тя бе възстановена през миналата година по случай 40-годишнината от аудио-визуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина“.

Прочутото в цял свят 16-минутно шоу също ще бъде излъчено за жителите и гостите на Велико Търново. „Цареград Търнов – звук и светлина“ ще може да се гледа от площад „Цар Асен I“ в неделя – 20 септември от 20:30 ч. и като кулминация на Независимостта – на 22 септември от 20:15 ч.