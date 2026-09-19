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“Янтра”
Полски ТръмбешСпорт

Тръмбешчани не успяха да пречупят “партизаните”, головете на Тони Маречков и Любо Генчев донесоха само точка

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“Янтра” (Полски Тръмбеш) направи равенство 2:2 като домакин срещу “Партизан” (Червен бряг) в мач от петия кръг в първенството на Северозападната Трета лига.

Двубоят премина почти изцяло под диктовката на домакините, които пропуснаха да вземат успеха. Заради кадрови проблеми гостите от Червен бряг бяха пристигнали едва с един резервен полеви футболист. Преди срещата те не бяха допускали гол във вратата си и все още нямат загуба

В 10-ата минута Тони Маречков откри резултата, след като засече центриране от корнер. Последваха няколко пропуска пред вратата на противника.

В началото на второто полувреме гостите в рамките на 1-2 минути вкараха два гола (48, 49) за обрата след две индивидуални грешки на домакините.

Все пак в края на двубоя Любомир Генчев реализира дузпа за крайното 2:2, която бе отсъдена за нарушение срещу него в наказателното поле. С равнството “Янтра” събра осем точки и разделя трето- шесто място.

 

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