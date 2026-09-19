“Академик” обърна дубъла на “Спартак” (Плевен) след почивката, Кристиян Иванов с два гола

Победа с 0:4 постигнаха футболистите на “Академик” при гостуването си на втория отбор на “Спартак” (Плевен).

На почивката резултатът бе 0:0, като „студентите“ можеха да съжаляват за няколкото пропуснати добри възможности пред гола, създадени от Благовест Ленков и Димитър Николов. След почивката обаче всичко си дойде на мястото и зрителите видяха цели четири попадения.

Головата фиеста започна Благовест Ленков, който се реваншира за пропуските през първата част с красиво попадение за 0:1. Малко по- късно Кристиян Иванов удвои преднината на тима си. Митко Русанов направи резултата класически с точно изпълнение на дузпа за 0:3. В самия край на мача Кристиян Иванов вкара второто си попадение в срещата, засичайки с глава центриране от корнер за 0:4.

Следващата събота, в празничния за Свищов ден, “Академик” приема ОФК “Павликени”.