Българска гайда и право хоро насред Таймс Скуеър

Ню Йорк никога не спи, но в 3 часа през нощта Таймс Скуеър да бъде огласен от българска гайда и разлюлян от право хоро – това наистина не се случва често.

Група български студенти, току-що приключили американското си “бригадирско” приключение, се вдъхновиха от една незабравима вечер, започнала в бара на върха на нюйоркски небостъргач. Там те така омаяха домакините, че часове наред им пускаха нашенска музика и цялото заведение купонясваше под български ритми.

Няколко часа след полунощ българските студенти спонтанно решиха да сръчкат и позаспалия Таймс Скуеър. Борислав Даскалов извади предварително нагласените гайда и носия и огласи нощен Ню Йорк с неповторимия български звук. Студентите бързо извиха едно право хоро, на което се хванаха и част от очарованите нощни минувачи.

Студентите дойдоха в Голямата ябълка на екскурзия, организирана от българската фирма Cool Travel с представителство във Велико Търново, която освен забавленията им в САЩ организира и изпращането на работни бригади.

Стоян Георгиев, специално за вестник “Борба”