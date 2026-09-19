„Етър ВТ“ U17 продължи победния си път, удари „Нефтохимик“ като гост

Трета поредна победа спечелиха 17-годишните етърци в първенството на Елитната група. Играчите на Калоян Калчев и Калоян Чакъров се наложиха с 2:4 като гости над „Нефтохимик“ /Бургас/ на изкуствения терен във Ветрен.

„Виолетовите“ започнаха напористо и дръпнаха с два гола още до почивката. Виктор Иванов в 20-ата минута центрира пред вратата, където Димитър Христов с глава прати топката в мрежата за 0:1. В 35-ата минута Денис Тодоров след самостоятелен пробив покачи на 0:2.

Втората част започна с гол от дузпа за домакините, които после натиснаха здраво за изравняване. Точно тогава обаче „Етър ВТ“ нанесе решаващия удар. Виктор Иванов след контра изведе Георги Лазаров и той вкара за 1:3. Малко след това Емир Мехмедов завърши нова контраатака с попадение за 1:4, а за бургазлии само остана с почетен гол в 80-ата минута да фиксират крайното 2:4.

Третата поредна победа (и втора на чужд терен!) запази осмото място на етърци в класирането с 10 точки, в следващия кръг след паузата в първенството те приемат единствения отбор без загуба до момента – „Национал“ (София).

„Етър ВТ“ U17: Виктор Романов, Ивайло Желязков, Михаил Минчев, Христо Господинов, Денис Тодоров, Димитър Христов, Мартин Йорданов, Емир Мехмедов, Виктор Иванов, Станислав Николов, Баръш Рами.