Избраха директора на ДГС Свищов за заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България

Директорът на Държавно горско стопанство Свищов – инж. Диляна Чоранова-Коева, влезе в новото ръководство на Съюза на лесовъдите в България (СЛБ).

Тя бе избрана за заместник-председател на националното сдружение по време на проведеното на 17 септември Общо събрание на организацията.

Изборът на инж. Чоранова-Коева е признание за нейния професионализъм и активна работа в горския сектор.

На висшия форум на СЛБ бе приета оставката на дългогодишния председател проф. д-р Иван Палигоров, а на негово място за ръководител бе избран инж. Иван Ризов. В новия управленски екип като заместник-председатели, наред с инж. Чоранова-Коева, влизат още инж. Деян Стойнев и инж. Златан Механджийски.

Съюзът на лесовъдите в България е авторитетно сдружение с нестопанска цел, което обединява експертите и специалистите от горския сектор в цялата страна. Основната мисия на организацията е свързана със защитата на професионалните интереси на лесовъдите, издигането на престижа на професията и подпомагането на устойчивото стопанисване на българските гори.

СЛБ активно участва в разработването на политики за опазване на околната среда, организира научни форуми и насърчава прилагането на съвременни практики в стопанисването на горските територии.

Снимка: Списание “Гора”